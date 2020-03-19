Real Valladolid Corona virüs testini reddetti

Son dakika haberi: Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da formasını giydiği İspanyol ekiplerinden Real Valladolid, La Liga'nın kendilerine sağladığı Corona virüs testini reddetti.

19 Mart 2020, Perşembe 12:28 Son Güncelleme:
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Real Valladolid Corona virüs testini reddetti

La Liga takımlarından Real Valladolid, lig yönetiminden kendilerine gönderilen Corona virüs test kitini kabul etmediklerini açıkladı. 

Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid'de basın sözcüsü Espinar, yaptığı açıklamada "La Liga yönetimi bize test önerisinde bulundu ancak bu öneriyi medikal ve sosyal nedenlerden dolayı reddettik. Hiçbir oyuncumuzda hastalık belirtisi yok.

Ayrıca bu teste bizden çok daha fazla ihtiyacı olan insanlar var. Önceliğin bu insalara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 

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