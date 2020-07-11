Alaves, Celta Vigo ve Eibar o kadar kötü ki, beraberlik ağırlıklı ilerleyen Real Valladolid küme düşme korkusunu onlardan daha az hissediyor. Levante karşısında maçın son anlarında penaltı kaçıran milli futbolcumuz Enes Ünal, Alaves karşısında yedek beklemişti. Valencia maçında yeniden 11 çıktı ancak bu sefer de performansı çok iyi değildi. TD Sergio Gonzalez, Sergi Guardiola ile maça başlayabilir. Oscar Plano cezadan dönüyor. Beklentilerin çok uzağında kalan Hatem Ben Arfa'yı da yedek kulübesinde görebiliriz.

Barcelona ise salgın arasından döndükten sonra çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi ancak aldığı 3 beraberlik, hatasız ilerleyen Real Madrid'in basıp liderlik koltuğuna oturmasını sağladı. Son olarak Espanyol'u derbide 1-0'la geçtiler, oyuna girdikten 5 dakika sonra kırmızı kart gören Ansu Fati cezalı. 3 maçtır oynamayan Samuel Umtiti'nin durumu da maç saati netlik kazanacak. Hücumda elbette Lionel Messi destekli, Luis Suarez ve Antoine Griezmann izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona son 6 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (3 beraberlik)

- Real Valladolid son 8 lig maçının 6'sını kaybetmedi. (2 galibiyet - 4 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %52'lik kesim Real Madrid'e kaptırdığı liderliği kovalayan Katalan devine güveniyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmadan en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN TONGO NE ÖNERİYOR?

Valladolid, İspanya La Liga’nın en zor gol bulan takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Son 7 maçında yalnızca 4 gol bulabilen ev sahibi kontra ataklar üzerinden sonuca gidebiliyor. Buna rağmen rakip Barcelona’nın gol yollarındaki etkin futbolu bu maçı üste taşır.