Real Valladolid - Atletico Madrid maçı (CANLI)

İspanya La Liga'da şampiyon bu akşam belli oluyor. Geçen hafta Celta Vigo'ya kaybeden Barcelona, şampiyonluk şansını kaybetmişti. Kupanın Madrid'in iki devinden biri olan ya Atletico Madrid'e ya da Real Madrid'e gitmesi kesinleşmişti. 83 puanlı lider Atletico, 31 puanla sondan ikinci sırada olan ve küme düşmeme mücadelesi veren Valladolid'e konuk olacak. 81 puanlı Real, yine aynı saatte 58 puanla 5.'lik mücadelesi veren ve önümüzdeki hafta içi Avrupa Ligi finali oynayacak Villarreal deplasmanına çıktı.

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Atletico, deplasmanda 3 puana uzanması halinde ezeli rakibinin alacağı sonuca bakmadan şampiyon olacak. 31 puanla 19. sırada bulunan Valladolid'in ise ligde kalması için kazanmaktan başka çaresi yok. Madrid ekibinde tek eksik kart cezası bulunan Savic. Ev sahibinde ise Garcia ve Kodro sakatlıkları, Jimenes ile Alcaraz ise kart cezası nedeniyle zorlu maçta görev alamayacaklar.

Real Valladolid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Nuevo Jose Zorrilla'da oynanan ve Sanchez Martinez'nun yöneteceği Real Valladolid - Atletico Madrid maçı TSİ 19.00'da başladı. D Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart Plus'tan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.









Real Valladolid - Atletico Madrid ilk 11'ler:

Real Valladolid: Masip, Janko, Kiko, El Yamiq, Olaza, Plano, Fede, Mesa, Toni Villa, Andre, Weissman

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso, Koke, Saul, Llorente, Carrasco, Suarez, Correa

Madrid ekibinde tek eksik kart cezası bulunan Savic. Ev sahibinde ise Garcia ve Kodro sakatlıkları, Jimenes ile Alcaraz ise kart cezası nedeniyle zorlu maçta görev alamıyorlar.

Atletico Madrid İkili averajda geride

Avantaj elbette Atletico'da ancak olası bir puan eşitliği (84) halinde, ikili averajda üstün olan Real şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer taraftan 76 puanla üçüncü Barcelona, Eibar'la (d) oynayacak.

Yarın ise 74 puanlı 4. Sevilla, Alaves'i ağırlayacak. Barça ve Sevilla da sezonu aynı puanda (77) bitirse, ikili averajda üstünlüğü elinde bulunduran Katalanlar, 3. olarak ligi tamamlayacak.