Real Sociedad, Umar Sadiq transferini bitiriyor

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Alexander Isak’ı 70 milyon euro karşılığında Newcastle United’a gönderen Real Sociedad, onun yerini dolduracak oyuncuyu Almeria’da buldu. Nijeryalı Umar Sadiq ve kulübü Almeria ile her konuda anlaşma sağlayan Real Sociedad, bu transfer için Almeria’ya 20 milyon euro garanti ücretin yanı sıra 6 milyon euroluk bonusları içeren bir bonservis bedeli ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon İspanya ikinci liginde 36 maçta 18 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Almeria’nın 6 yıl aradan sonra La Liga’ya tekrar yükselmesinde en büyük pay sahibi olan golcü oyuncu, bu sezon da La Liga’da 3 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

25 yaşındaki golcüyle Villarreal, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund da ilgileniyordu.

Burak Özkarpuzcu