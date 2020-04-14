Real Sociedad kararı geri çekti

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, normalde bugünden itibaren A Takım futbolcularının tesislerde idmanlara başlamasıyla ilgili bir karar almıştı. Ülkede bu kararı alan ilk La Liga kulübü olan Sociedad, yetkililerin uyarıları sonrasında bu eylemini geri çekti ve futbolcularına da, “Evde antrenmana devam” mesajı gönderdi.

Bu arada İspanya’da fabrikada ve diğer zorunlu işlerde çalışanlar, dün itibarıyla yeniden mesaiye başladı.