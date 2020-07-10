Real Sociedad - Granada maç sonucu: 2-3

La Liga'nın 35. haftasında Real Sociedad, Granada'yı konuk etti. Estadio de Anoeta'da oynanan kritik maçta gülen taraf konuk ekip oldu. 21'de Puertas ile öne geçen Granda, 43'te Soldado ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk devre Granada'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Sociedad, 47'de Merino ile farkı 1'e indirdi, 83'te Oyarzabal ile eşitliği yakaladı.

Skoru belirleyen gol ise 88'de Duarte'den geldi. Sahadan 3-2 galip ayrılan Granada, UEFA Avrupa Ligi yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı ve 50 puanla 9. sıraya yükseldi. 51 puanda kalan Sociedad ise 6. sıraya yükselme fırsatını kaçırdı, 7. sırada yer aldı.











