Real Sociedad - Atletico Madrid maç sonucu: 0 - 2

Atletico Madrid, La Liga'nın 15.hafta maçında Real Sociedad'ı deplasmanda 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid puanını 32 yaparken Simeone'nin öğrencileri bu sezon ligde 9. kez maçı gol yemeden tamamladı

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken 48.dakikada Hermoso ve 74.dakiakda Marcos Llorente skoru belirleyen isimler oldu