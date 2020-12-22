Real Sociedad - Atletico Madrid maç sonucu: 0 - 2
Atletico Madrid, La Liga'nın 15.hafta maçında Real Sociedad'ı deplasmanda Hermoso ve Marcos Llorente'nin golleriyle 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid puanını 32 yaparken bu sezon ligde 9. kez maçı gol yemeden tamamladı
Atletico Madrid, La Liga'nın 15.hafta maçında Real Sociedad'ı deplasmanda 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid puanını 32 yaparken Simeone'nin öğrencileri bu sezon ligde 9. kez maçı gol yemeden tamamladı
Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken 48.dakikada Hermoso ve 74.dakiakda Marcos Llorente skoru belirleyen isimler oldu