2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla 33 gol, 11 asistlik harika bir performans gösteren ve sonrasında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth, Alman ekibine bir türlü bekleneni veremedi. Geçen sezon İspanyol ekibi Real Sociedad'a kiralanan Norveçli futbolcu yeni sezon öncesinde Alman temsilcisine dönse de kadroda düşünülmüyordu.

Ağustos sonunu beklediler ama...

Forvet arayan Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 26 yaşındaki golcü için adeta pusuda bekliyordu. Hatta Sarı-Lacivertliler, Leipzig'le sık sık görüşmeler yapsa da Ağustos ayının sonunu beklemeye karar vermişti. Ancak iki takım da Sörloth transferini bitiremedi.

8 gol atmıştı

Almanlar'ın güvenilir gazetelerinden Bild, bugün itibarıyla Real Sociedad'ın, Alexander Sörloth'u bir yıllığına daha kiraladığını duyurdu. Geçen sezon 2 milyon Euro bedelle kiralanan tecrübeli oyuncu, İspanya'da 44 maçta 8 gol, 1 asistle oynamıştı.



