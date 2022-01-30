Real Sociedad Alexander Isak’ın fiyatını belirledi

Ara transfer döneminde golcü transferine yoğunlaşan Arsenal, bu dönemin sonlarına yaklaşılırken Dusan Vlahovic’i Arsenal’a kaptırmasının ardından kalan kısa sürede diğer adayları değerlendirmeye aldı. Bu adaylar arasında en öne çıkan isim ise Real Sociedad’ın İsveçli golcüsü Alexander Isak. Kalan kısa sürede oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu bilinen Arsenal’a oyuncunun kulübü Arsenal’a Real Sociedad’dan cevap geldi. Mundo Deportivo’nun haberine göre Real Sociedad oyuncunun kulüpte kalmasından memnun ve serbest kalma bedeli olan 90 milyon eurodan aşağıda bir bedeli kabul etmeyecek.

Buna rağmen sosyal medyada Arsenal taraftarlarının paylaştığı görüntülere göre İsveçli golcü şu anda Londra’da. Oyuncunun Londra’daki bir alışveriş merkezinde ve bir barda paylaşılan görüntülerinin yanı sıra ‘I5 AAK’ plakalı bir Rolls Royce içindeki görüntüleri Arsenal taraftarları arasında bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

İsveçli oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulübünde mutlu olduğunu ancak İngiltere’de futbol oynamanın da güzel olabileceğini açıklamıştı. Aynı zamanda Thierry Henry’nin kendisinin idolü olduğunu ve her anlamda onu örnek aldığını belirtmişti.

Real Sociedad’dan eski takım arkadaşı olan Arsenal’ın Norveçli yıldızı Martin Odegaard ile saha dışında da çok yakın arkadaş olan Alexander Isak’ın Arsenal kadrosuna katılmaya sıcak baktığı biliniyor.

Geçtiğimiz sezon La Liga’da 34 maçta 17 gollük performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Isak, bu sezon takımına 18 maçta 4 gollük katkı sağladı.