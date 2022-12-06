İspanyol devi Real Madrid'de kısa sürede kendisini kanıtlayan ve dünyanın en iyi oyuncuları arasına girmeyi başaran Vinicius Jr, 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın değişmez isimlerinden biri olmuştu.

İspanyol spor gazetesi AS'ın haberine göre Vinicius'un, sponsoru Nike'la arasının bozuk olduğu ve 2028'e kadar olan anlaşmasını sonlandırmak istediği iddia edildi.

Nike'ın, kupa için kendisine yeni bir krampon üretmediğinden yakınan ve eski model bir krampon giyen genç yıldızın avukatının, devam eden kontratı nasıl feshedebileceğine dair çalışmalarına şimdiden başladığı ifade edildi.