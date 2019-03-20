Real Madrid'in geçtiğimiz yaz Flamengo'dan tam 45 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer ettiği Vinicius Junior'dan gündeme bomba gibi düşen bir Barcelona itirafı geldi.

İspanya'da yayın yapan Cadena SER radyosuna konuşan 18 yaşındaki kanat forvet, Real'e gelmeden önce Barça'dan da teklif aldığını söylerken Katalan devini neden reddettiğini ise şu sözlerle anlattı:

"Babam bana hiç Barcelona ve Real Madrid'den bahsetmemişti. Sonra bir gün iki kulübü de ziyaret ettik ve ikisine de hayran kaldık. Barcelona bana daha yüksek bir teklifle gelmişti. Ancak biz paraya değil, projeye önem verdik. Marcelo ve Casemiro ile yaptığım görüşmeler, kararımda etkili oldu."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler