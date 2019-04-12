İspanya'da yayım yapan AS gazetesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı bir haberde Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını öne sürmüştü. Bu sezonki kötü performansı nedeniyle eleştirilerin odağındaki isimlerden biri olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusundan söz konusu iddiayla ilgili açıklama geldi.

Kross, resmi Twitter hesabından AS gazetesinin kendisi hakkındaki haberini alıntılayarak "Tamamı ile yanlış bir bilgi." ifadelerini kullandı. Bu sezon 38 maçta 1 gol ve 4 asist kaydedebilen yıldız futbolcunun La Liga ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler