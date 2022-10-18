Real Madrid'in değeri her geçen gün daha da artan yıldızı Federico Valverde, takımının El Clasico'da Barcelona'ya karşı elde ettiği 3-1'lik galibiyette başrolü oynadı. 1 gol atan ve Rodrygo'nun penaltıdan skoru belirleyen golünün hazırlayıcısı olan Valverde için takım arkadaşı Toni Kroos sosyal medya hesabından, "Valverde şu anda dünyanın en iyi üç oyuncusundan biri" diye yazdı. Uruguaylı oyuncu da Kroos'a, "En iyi öğretmene sahibim" karşılığını verdi.

Sezon başında Real'in hocası Carlo Ancelotti, "Valverde bu sezon en az 10 gol atamazsa lisansımı yırtıp, hocalığı bırakacağım" demişti. 24 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusu, sadece 14 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez sallamayı başardı.

İşte Kross-Valverde diyaloğu:

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