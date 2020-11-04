Real Madrid'li Casemiro espor takımı kurdu
Real Madrid'in başarılı orta saha oyuncusu Casemiro, Case Esports adında bir espor takımı kurdu. CS:GO mücadelelerinde sahne alacak Casemiro'nun takımı Case Esports'un oyuncuları da Casemiro tarafından resmen açıklandı.
Espor takımı kurmak son zamanların ilgi çeken adımlarından biri oldu. Hatta öyle ki bu furyaya son olarak futbolcular da katıldı. Geçtiğimiz aylarda efsane futbolcu David Beckham'ın da espor'a yatırım yaptığını görmüştük. Şimdi ise Real Madrid'te futbol kariyerini sürdüren orta saha oyuncusu Casemiro, espor alanına girmiş bulunmakta.
Casemiro, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Case Esports'un kurulduğunu açıkladı. CS:GO'da mücadele edecek olan takımın üyeleri ise Casemiro tarafından duyurulmuş durumda. Buna göre Casemiro'nun takımı Case Esports'ta yer alacak oyuncular şöyle:
Felipe “delboNi” Delboni
Denis “dzt” Fischer
Paulo “land1n” Felipe
Yan “yepz” Pedretti
Vinicius “n1ssim” Pereira