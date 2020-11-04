Espor takımı kurmak son zamanların ilgi çeken adımlarından biri oldu. Hatta öyle ki bu furyaya son olarak futbolcular da katıldı. Geçtiğimiz aylarda efsane futbolcu David Beckham'ın da espor'a yatırım yaptığını görmüştük. Şimdi ise Real Madrid'te futbol kariyerini sürdüren orta saha oyuncusu Casemiro, espor alanına girmiş bulunmakta.

Casemiro, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Case Esports'un kurulduğunu açıkladı. CS:GO'da mücadele edecek olan takımın üyeleri ise Casemiro tarafından duyurulmuş durumda. Buna göre Casemiro'nun takımı Case Esports'ta yer alacak oyuncular şöyle:

Felipe “delboNi” Delboni

Denis “dzt” Fischer

Paulo “land1n” Felipe

Yan “yepz” Pedretti

Vinicius “n1ssim” Pereira