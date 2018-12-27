Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Luka Modric, Ballon d'Or 2018'i kazanarak Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin 10 yıllık hegemonyasına son vermişti.

Hırvat futbolcuya bir büyük onur da yaşadığı topraklardan geldi. Yıldız isim, Bulgar Haber Ajansı tarafından Balkanlarda yılın sporcusu unvanına layık görüldü.

2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'yla final oynayan ve Real'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Modric, ikinci sıradaki Novak Djokovic'in 75 puan önünde yer aldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler