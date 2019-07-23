Yıldız futbolcuların daha fazla para kazanabilmek için tercih ettiği Çin Ligi’nde, daha önce birçok futbolcuya servet verildi. Bunlardan en çok dikkat çeken ise Chelsea’dan, Shangai SIPG’in yolunu tutan Oscar oldu. 2016 yılında Brezilyalı futbolcuya 60 milyon Euro bonservis ödenirken, senelik de 40 milyon Euro maaş verildi. Şimdi ise Bejing Guoan bu rekoru geçmek için harekete geçti. Uzak Doğu ekibi, en yüksek bonservis ve maaş rekoruna sahip olabilmek adına gözünü İspanyol devi Real Madrid’in yıldızı Gareth Bale’a çevirdi.

Eğer gerçekleşirse...

Bejing Guoan ekibi, Eflatun- Beyazlılar’da takımdan gönderilmek istenen Galli futbolcu için 70 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Ayrıca Mavi- Beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcuya da haftalık 1 milyon Euro vermeyi hedefliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Bejing Guoan Çin’deki tüm rekorları altüst edecek.

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