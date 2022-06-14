Real Madrid, Fransız ekibi Monaco'dan transfer ettiği Aurelien Tchouameni, kendisi için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'i dünyanın en iyi kulübü olarak nitelendiren Tchouameni, "Burada olduğum için çok mutluyum. Real Madrid'e imza atmak bir rüyanın gerçekleşmesi. Burası dünyanın en iyi kulübü. Kupalar kazanmak ve bu kulübün tarihine bir şeyler eklemek için gerçekten çok çalışacağız. Diğer kulüpleri seçme şansım oldu ama Real Madrid'in benimle ilgilendiğini anladığım andan itibaren ikinci kez düşünmeme gerek kalmadı. Bu benim için en doğru karardı." sözlerini dile getirdi.

Kararımı hemen verdim

Real Madrid'in kendisi ile ilgilenmesinin hemen ardından menajerine kararını ilettiğini belirten Fransız futbolcu, "Görüşmelerde Real Madrid'in ilgisi ortaya çıkar çıkmaz hemen menajerime bir anlaşmaya varmaya çalışması gerektiğini söyledim. Bugün gerçekten bir rüyayı gerçekleştiriyorum ve Real Madrid'i seçtiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Mbappe itirafı

Kylian Mbappe'nin kendisine PSG'ye transfer olup olmayacağını sorduğunu da sözlerine ekleyen Tchouameni," Milli takımdan arkadaşım Mbappé, sezon sonunda Monaco'dan ayrılacağımı zaten biliyordu ve PSG'ye gidip gitmeyeceğimi merak ediyordu. Ancak ilk tercihim her zaman Real Madrid oldu Benim adıma gerçekten çok memnun." dedi.

Transfer detayları

Real Madrid transferin detaylarını açıklamazken, İspanyol basınınd ayer alan haberlere göre kulübün kasasından 100 milyon Euro'luk bir bedel çıktı.

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