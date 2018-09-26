Real Madrid’in yeni stadında Espor Arena olacak

Uzun süredir Santiago Bernabeu Stadyumu‘nu yenilemek isteyen Real Madrid sonunda bu yeniliği duyurdu. Yayınlanan bir video ile stadın olması beklenen hali tanıtıldı. Toplam 520 milyon Euro’ya yapılacak olan bu değişimin içerisinde bir de Espor Arena bulunuyor.





Videoda Espor Arena olarak gösterilen bölümde ekranda FIFA oynanıyor. Fakat ekranın yan tarafında iki League of Legends takımının resmi yer alıyor. Bu takımların Isurus Gaming ve Furious Gaming olduğunu anlamak zor değil. Henüz resmi olarak espor atılımı yapmayan Real Madrid, bu video ile birlikte espor sahnesinde yer alabileceğini göstermiş oldu.

EU LCS’e partnerlik sisteminin gelmesiyle birlikte birçok büyük spor kulübünün LoL takımı kurabileceğini öğrenmiştik. Bu partnerlik başvurularının arasında büyük spor kulüplerinin olduğu konuşuluyordu. Real Madrid‘in bu videosundan ve Espor Arena‘yı tanıtmasından dolayı başvuru yapmış takımlardan biri olduğu söyleniyor. (Playerbros)