Karim Benzema'ya alternatif arayışlarını sürdüren Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid’in yıldızı Joao Felix’e göz dikti. Atletico'nun bu talebe nasıl tepki vereceği büyük merak konusu. Piyasa değeri 70 milyon Euro olan Felix, Benfica’dan Atletico Madrid’e 127 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

BALLON D’OR’A GÖZ KIRPTI

Avrupa’da yılın futbolcusuna verilen Ballon d’Or ödülünde 30 kişilik aday listede bulunan Karim Benzema’nın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezon hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de La Liga'da mutlu sona ulaşan Real'de çifte zaferde en büyük pay Benzama'nın olmuştu. Ancak 34 yaşına gelen ve sezon sonu kontratı bitecek olan Benzama, Real'i de ister istemez arayışa itiyor.









İSPANYOL BASINI DUYURDU

İspanyol basını, Real Madrid’in Joao Felix’i Atletico Madrid’den transfer edeceğini duyurdu. Felix’in, Atletico Madrid’le 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hem sağ hem sol ayağını kullanabilen; forvet, sol kanat ve forvet arkasında oynayabilen Portekizli genç yıldız, gelecek yaz transfer döneminde Real Madrid’le masaya oturabileceği iddia ediliyor.

FELİX VE BENZEMA'NIN PERFORMANSI

22 yaşındaki Felix, kariyerinde toplam 209 maça çıkıp 63 gol 35 asist başarısı gösterdi. Real Madrid’le özdeşleşen ve taraftarın Cristiano Ronaldo’dan sonra en çok benimsediği isim Benzema ise, İspanyol ekibiyle 650 maçta 327 gol 160 asistlik performans gösterdi. (Ajansspor)











