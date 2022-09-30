İspanya La Liga'da sezona 6'da 6 yaparak etkili bir başlangıç yapan Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

AS'ta yer alan habere göre Real Madrid, Manchester City'nin Portekizli yıldızı Joao Cancelo ile ilgileniyor. Eflatun-Beyazlı ekibin hedefi, 28 yaşındaki futbolcuyu gelecek yaz transfer döneminde kadrosuna katmak.

50 milyon Euro

Portekizli futbolcunun İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunurken Real Madrid, 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City ile anlaşabileceğine inanıyor.

Madrid'in ilgisi yeni değil

Real Madrid'in Cancelo'ya ilgisi yeni değil. İddialara göre Carlo Ancelotti, Portekizli futbolcuyu İngiltere'de Everton'ı çalıştırdığı dönemden beri iyi tanıyor ve futbolunu beğeniyor.

Juventus'tan transfer oldu

Daha önce Benfica, Valencia ve Inter forması da giyen Cancelo 2019 yılında Juvemtus'tan 65 milyon Euro bonservis bedeli ile Manchester City'ye transfer olmuştu.

Portekizli futbolcu bu sezon şu ana kadar 10 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.



