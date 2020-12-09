Real Madrid’in tarihi gecesi!

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde gruplardaki son maçlar öncesi heyecan dorukta... Özellikle B Grubu’nda 4 takımın da bir üst tura çıkma ya da çıkamama ihtimali bulunuyor. Saat 23.00’te başlayacak kapışmalarda 5 puanlı sonuncu İnter, Ukrayna’dan 7 puanlı averajla ikinci Shakhtar Donetsk’i İtalya’da konuk edecek. 7 puanla üçüncü sırada yer alan İspanyol devi Real Madrid, 8 puanla liderlik koltuğunda oturan Almanya temsilcisi M’Gladbach’ı ağırlayacak. Lider M’Gladbach’a son 16 için Real’e kaybetmemesi yeterli. Los Galacticos’ta Zinedine Zidane’ın geleceğine de etki edecek bu gecede İspanyollar için iki ihtimal var; ya M’Gladbach’ı yenecekler ya da İnter, son maçta Shakhtar’ı devirirse, Zidane’ın takımını beraberlik bile gruptan çıkaracak.

İnter’in başka çaresi yok

1995-19696 sezonunda İspanya Ligi’ni 6. bitiren ve Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan Real, daha önce Kupa 1’deki 24 grup aşamasının hepsinde üst tura çıkmayı başardı. İnter’in, bir üst tura çıkmak için Shakhtar’ı mutlaka yenmesi ve diğer maçların sonucunu beklemesi gerekiyor. İkili averajda Real’den daha iyi olan Shakhtar’a, İnter’i yenmesinin yanı sıra Real’in, M’Gladbach’a kaybetmesi ya da berabere kalması (Shakhtar’ın da 1 puan alması halinde) yetecek.