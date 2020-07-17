İspanya La Liga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen takım, bir kez daha Real Madrid oldu. İspanyol devi zafere ulaşırken en büyük kazananlardan biri ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea oldu. Eden Hazard'ın eski takımı Chelsea, yıldız oyuncunun sözleşmesindeki bonus maddeleri sayesinde önemli bir gelir elde etti.

Sports Ration'a göre Eden Hazard'ın Real Madrid ile zafere ulaşması Chelsea'ye 18 milyon Pound'luk bir kazanç sağladı. Oyuncunun satışından ilk etapta 88 milyon Pound kazanmış olan Chelsea, Real Madrid'in önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasından 14 ve ligde şampiyon olmasından dolayı 4 milyon Pound'luk daha gelir elde edecek.

Transfer piyasasında Kai Havertz, Ben Chilwell gibi isimlerin peşinde olan ve ayrıca bir stoper ile bir kaleci takviyesi yapması gündemdeki Chelsea için bonuslardan ortaya çıkan bu gelirin menajer Frank Lampard için önemli olduğu belirtildi.