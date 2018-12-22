2018 FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde İspanya temsilcisi Real Madrid, şampiyonluk maçında bu akşam Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al Ain’le karşılaşacak. Saat 19.30’da başlayacak mücadele Tivibuspor’dan canlı olarak ekranlara gelecek.

BAE’nin başkenti Abu Dabi’deki Zayed Sports City Stadı’ndaki maç öncesi bu kupayı daha önce 3 kez kazanan Real’in kaptanı Sergio Ramos, önceki gün Sheikh Zayed Camii’sini ziyaret etti.

Araplar’ın geleneksel beyaz kıyafetiyle soluğu camide alan Ramos, yaptığı paylaşımda, “Eşsiz bir yer...” ifadesini kullandı.