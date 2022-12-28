Real Madrid, yakın gelecekte Luka Modric'in yerini doldurmak adına Borussia Dortmund'da forma giyen Jude Bellingham'ı transfer etmek istiyor. Alınan bilgiye göre 23 yaşındaki İngiliz orta sahanın sezon sonunda alınması için Real, 100 milyon Euro bonservis bedeli ayırdı.

Bellingham'a 5 senelik anlaşma karşılığında yıllık 12 milyon Euro maaş verilmesi ve serbest kalma bedelinin de 1 milyar Euro'yu bulması bekleniyor. Los Galacticos'un hem Cristiano Ronaldo hem de Leipzig'den Josko Gvardiol için de temaslarda bulunduğu konuşuluyor.