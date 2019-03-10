Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'ndan elenen ve La Liga'da da şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan Real Madrid'in bir süredir Santiago Solari'nin görevine son vereceği konuşuluyordu.

İspanyol devinin bugün Valladolid ile oynayacağı karşılaşma sonrası kararın açıklanması beklenirken Real'in eski başkanı Ramon Calderon'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

beIN SPORTS'a konuşan Calderon, yeni hocanın %90 oranında Jose Mourinho olacağını söylerken "Anlaşma 3,5 yıllık. Kendisi yılda 17 milyon euro kazanacak. Önümüzdeki hafta, belki de yarın Madrid'de olur." ifadelerini kullandı.

Son olarak Manchester United'daki görevine son verilen 56 yaşındaki teknik adam, daha önce 2010 ve 2013 yılları arasında Real'i çalıştırmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler