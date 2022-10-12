İspanyol devi Real Madrid, 34 yaşındaki Karim Benzema'nın yakın gelecekte boşluğunu Erling Haaland'la doldurmayı kafasına koydu. Alınan bilgiye göre Real, bu sezon Borussia Dortmund'dan 51 milyon Pound karşılığında Manchester City'ye transfer olan Haaland'ın sözleşmesindeki özel maddeden faydalanacak.

Çıkan haberlere göre Haaland'ın kontratında, '2024 yılında 170 milyon Pound'a serbest kalır maddesi' yer alıyor. Sezona harika bir başlangıç yapan 22 yaşındaki forvet için Los Galacticos'un tüm imkanlarını seferber edeceği konuşuluyor.

2 milyon kişi ihracını istedi!

Erling Haaland'ın Premier Lig'de adeta dengeleri bozması sonrası İngiliz futbolseverler de şaşırtan bir kampanya başlattı. 'Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli' şeklinde başlatılan imza kampanyası Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı. İngiliz futbolseverler kampanyaya büyük ilgi gösterirken, kısa süre içerisinde 2 milyon kişi katılım gösterdi. Norveçli golcünün takım arkadaşı Aymeric Laporte da kampanyanın ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlarken, esprili bir şekilde Erling Haaland'ın ' futbol 'dan men edilmesini istedi.





Ronaldo ile kıyasladılar

Birçok üst düzey savunma oyuncusunu sahada çaresiz bırakan Erling Haaland ile ilgili son açıklama İtalyanların efsane ismi Alessandro Nesta'dan geldi. Oynadığı dönemde dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olarak gösterilen Nesta, Ronaldo Nazario ile Erling Haaland'ı kıyasladı. Efsane isim kendisine sorulan, "Erling Haaland'ı durdurabilir miydin?" sorusuna; Evet, çünkü ben Ronaldo Nazario'ya karşı oynadım. Haaland çok iyi ama R9 farklıydı. Messi ve Cristiano Ronaldo'ya karşı da oynadım, ancak gerçekten R9 çok farklıydı" diye yanıt verdi.

Haaland'ı durdurmanın tüyosu

Nesta, ayrıca savunma oyuncularına 22 yaşındaki golcüyü nasıl durduracakları konusunda da tüyo verdi. Nesta bu konuda, "Haaland'a yakın oynamaya ve sahada sürekli ona ykaın oynayamaya çalışın. Eğer ona çok fazla alan bırakırsanız ölürsünüz" dedi.