İspanyol devi Real Madrid’e 2013 yılında Tottenham’dan, 100 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve o dönemin dünyadaki en pahalı oyuncusu unvanını alan Gareth Bale’in başı, sakatlıklardan bir türlü kurtulmuyor.

Bu sezona çok iyi başlayan ve forma giydiği 23 maçta rakip filelere 10 gol atıp, 4 de asist yapan Bale, takımının Villarreal’le deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta sol bacağından sakatlandı. Bir kez daha kas sakatlığı yaşayan tecrübeli futbolcu, yerini İsco’ya bırakmak zorunda kaldı.

Galli yıldız böylece Real kariyerindeki sakatlık sayısını 22’ye çıkardı.

Çoraplarını bilerek kesiyor...

Bu sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen 29 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar Los Galacticos adına 241 mücadelede sahne alırken, kaçırdığı maç sayısı ise toplamda 84’e yükseldi.

Hatırlanacağı gibi yıldız oyuncu, bacak kaslarında sakatlık yaşadığı bölgelerdeki baskıyı azaltmak adına her iki ayağına giydiği çoraplarının bazı kısımlarını makasla keserek sahada mücadele ediyor.