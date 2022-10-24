Geçen sezon Avrupa'ya ve İspanya'ya damgasını vuran Real Madrid, teknik direktörCarlo Ancelotti yönetiminde bu sezon da yoluna tam gaz devam ediyor... Yakın zamanda ElClasico'da Barcelona'yı 3-1'le geçerek La Liga'da liderliği ezeli rakibinin elinden tekrar almayı başaran Real, son olarak ligde Sevilla'yı aynı skorla devirdi. İspanya'da 31 puanla zirvede olan Los Galacticos, son şampiyon unvanıyla yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda 10 puanla 1.'lik koltuğunda oturuyor. Ancelotti'nin yıldızlarla dolu kadrosu, şu ana kadar çıktığı 16 karşılaşmada hiç yenilgi yüzü görmedi.

'Problem çıkarmıyorlar'

Bu süreçte 14 kez sahadan zaferle ayrılan Eflatun-Beyazlılar, sadece iki maçta (Devler Ligi'nde S.Donetsk/1-1 (d) ve La Liga'da Osasuna/1-1) berabere kaldı. Yediği 11 gole karşı, rakip fileleri 38 kez havalandıran Real'de Ancelotti,"Bu takımın hocası olmaktan dolayı mutluyum. Çünkü oyuncu grubu bana problem çıkarmıyor ve uyguladığımız şeylere güveniyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu sezon ne yaptı?

Maç: 16

Galibiyet: 14

Beraberlik: 2

Attığı gol: 38

Yediği gol: 11