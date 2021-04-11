Barcelona, La Liga'da oynanan El Clasico'da ezeli rakibi Real Madrid'e 2-1'lik sonuçla boyun eğdi. Böylece 2021 yılında bir ilki de yaşamış oldu.

Sezona kötü başlayan ve ilk 8 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Katalan ekibi, 2021 yılıyla birlikte büyük bir çıkış yakaladı ve Real Madrid ile Atletico Madrid'in sürdürdüğü şampiyonluk yarışına dahil oldu. Barça, özellikle 2021 yılıyla birlikte müthiş bir seri yakaladı. Bu sene 14 maça çıkan Katalanlar, 13 galibiyet ve 1 beraberlilkle toplam 40 puan toplamayı başardı.

Son mağlubiyeti 5 Aralık'taydı

El Clasico'ya 3 puan parolasıyla çıkan ancak beklediğini alamayan Barcelona, hem şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı hem de 5 Aralık'taki Cadiz yenilgisinden sonra ligde 19 maç sonra sahadan puansız ayrıldı. Barça o maçta Cadiz'e 2-1 mağlup olmuştu.



