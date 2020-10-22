Konuk ekip, bu karşılaşma öncesinde İspanya’ya koronavirüs testi pozitif çıkan 10 oyuncusundan yoksun olarak geldi. Shakhtar; 29’da Tete, 33’te Varane’nin kendi kalesine ve 42’de Solomon’un attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Real Madrid; 54’te Modric ve 59’da Vinicius Junior’un attığı gollerle farkı 1’e indirdi. Real Madrid, 90+3’üncü dakikada Valverde’nin attığı golle eşitliği yakalasa da VAR’da yapılan inceleme sonucunda gol iptal edildi. Bir diğer mücadelede Devler Ligi A Grubu’ndaki ilk maçta Salzburg sahasında Lokomotiv Moskova ile 2-2 kaldı