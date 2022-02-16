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Real Madrid'e kötü haber

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i 1-0 mağlup ederek çeyrek final için avantajı kaptı. İspanyol ekibi rövanş mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen iki oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.

16 Şubat 2022, Çarşamba 01:44 Son Güncelleme:
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Real Madrid'e kötü haber

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi Paris Saint-Germain, son dakika Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanarak çeyrek final için avantajı yakaladı.

Real Madrid'de Casemiro ve Mendy, gördükleri sarı kartın ardından rövanşta cezalı duruma düştü.

Çeyrek finalisti belirleyecek eşleşmenin rövanşı 9 Mart'ta Santiago Bernabeu,'da oynanacak.


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