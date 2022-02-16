Real Madrid'e kötü haber
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i 1-0 mağlup ederek çeyrek final için avantajı kaptı. İspanyol ekibi rövanş mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen iki oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.
Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi Paris Saint-Germain, son dakika Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanarak çeyrek final için avantajı yakaladı.
Real Madrid'de Casemiro ve Mendy, gördükleri sarı kartın ardından rövanşta cezalı duruma düştü.
Çeyrek finalisti belirleyecek eşleşmenin rövanşı 9 Mart'ta Santiago Bernabeu,'da oynanacak.