Turkish Airlines EuroLeague'de ezeli rakibi Barcelona ile zirveyi paylaşan Real Madrid'e genç oyuncusu Carlos Alocen'den kötü haber geldi. Yaptığı açıklamada İspanyol ekibi, 21 yaşındaki oyuncunun sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını açıkladı.

Bu sezon farklı sakatlıklarla uğraşan Alocen, EuroLeague'de sadece 9 maçta forma giyebilmişti. Bu maçlarda da 2.7 sayı, 1.6 asist ortalamaları yakalayabildi.

Real Madrid ile ilk EuroLeague deneyiminde geçtiğimiz sezon Alocen; 28 maça çıkmış ve 3.9 sayı, 2.3 asist, 1.3 ribaunt ortalamaları elde etmişdi.