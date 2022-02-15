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Real Madrid'e Carlos Alocen'den kötü haber

Turkish Airlines EuroLeague'de Barcelona ile zirveyi paylaşan Real Madrid'de Carlos Alocen'in ön çapraz bağının yırtıldığı açıklandı.

15 Şubat 2022, Salı 16:29 Son Güncelleme:
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Real Madrid'e Carlos Alocen'den kötü haber

Turkish Airlines EuroLeague'de ezeli rakibi Barcelona ile zirveyi paylaşan Real Madrid'e genç oyuncusu Carlos Alocen'den kötü haber geldi. Yaptığı açıklamada İspanyol ekibi, 21 yaşındaki oyuncunun sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını açıkladı. 

Bu sezon farklı sakatlıklarla uğraşan Alocen, EuroLeague'de sadece 9 maçta forma giyebilmişti. Bu maçlarda da 2.7 sayı, 1.6 asist ortalamaları yakalayabildi. 

Real Madrid ile ilk EuroLeague deneyiminde geçtiğimiz sezon Alocen; 28 maça çıkmış ve 3.9 sayı, 2.3 asist, 1.3 ribaunt ortalamaları elde etmişdi. 

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