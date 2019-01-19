Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde Karadağ temsilcisi Buducnost, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Buducnost; ilk çeyreğ 19-15, ilk yarıyı da 36-28 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte rakibinin geri dönüşüne izin vermeyip farkı 14 sayıya kadar çıkarmayı başaran Buducnost, son bölümde yaptığı hatalara rağmen son çeyreğe 56-48 önde girmeyi başardı.

Maçın son periyodunda rakibine sadece 12 sayı şansı veren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 73-60 galip ayrıldı.

25 Ocak 2013'te Panathinaikos deplasmanında 58 sayı atan Real Madrid, o maç sonrası en düşük takım skorunda kaldı.

Real Madrid, bu sonuçla birlikte 19. maçında 4. yenilgisini aldı ve hafta sona ererken temsilcimiz lider Fenerbahçe Beko ile galibiyet farkı tekrar 2 maça çıktı.

Buducnost ise üst üste ikinci galibiyetini alırken toplamda da 19. maçında 5. galibiyetini elde etti.

Buducnost'ta Norris Cole 14 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Bitadze 13, Coty Clarke 12 sayıyla oynadı.

Real Madrid'de sadece Sergio Llull 10 sayıyla çift haneli skorlara ulaşırken Trey Thompkins 9, Rudy Fernandez 8 sayı üretti.



