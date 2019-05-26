İspanya Liga Endesa'da Divina Seguros Joventut ile harika bir sezon geçiren Nicolas Laprovittola, Arjantin sitesi Basquet Plus'a göre yeni sezonda Real Madrid forması giyebilir.

Joventut formasıyla Liga Endesa'da 16.8 sayı, 6.5 asist, 2.5 ribaunt ortalamaları yakalayan Arjantinli oyuncunun, ligin MVP'si olarak açıklanması bekleniyor.

Avrupa kariyerinde Lietuvos Rytas, Estudiantes, Baskonia, Zenit ve Joventut formaları giyen Laprovittola, NBA'de de San Antonio Spurs ile 18 maçlık bir deneyim yaşamıştı.

Arjantinli oyuncu, Facundo Campazzo ve Gabriel Deck ile birlikte mevcut kadroda yer alacak üçüncü Arjantinli olmaya hazırlanıyor.