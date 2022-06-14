MENÜ

Real Madrid'e Anthony Randolph'tan kötü haber! Çapraz bağları koptu

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Real Madrid'e Anthony Randolph'tan kötü haber geldi. İspanya'da Barcelona ile ile oynadıkları final serisinin ilk maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen yıldız basketbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

14 Haziran 2022, Salı 19:31 Son Güncelleme:
- A +
Real Madrid'e Anthony Randolph'tan kötü haber! Çapraz bağları koptu

İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona Liga Endesa’da final serisinin ilk maçında karşı karşıya geldi. Real Madrid'de mücadelenin 2. çeyreğinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Anthony Randolph'tan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada Anthony Randolph'un bugün gerçekleştirilen testler sonucunda sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendiği duyuruldu. 

Tecrübeli basketbolcunun parkelere dönüş tarihi henüz belirsizliğini korurken, Anthony Randolph geçtiğimiz yıllardan da ciddi sakatlıklar geçirmişti.

İlgili Haberler
Real Madrid'in yeni transferi Aurelien Tchouameni'den Mbappe itirafı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...