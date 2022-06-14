Real Madrid'e Anthony Randolph'tan kötü haber! Çapraz bağları koptu
Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Real Madrid'e Anthony Randolph'tan kötü haber geldi. İspanya'da Barcelona ile ile oynadıkları final serisinin ilk maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen yıldız basketbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona Liga Endesa’da final serisinin ilk maçında karşı karşıya geldi. Real Madrid'de mücadelenin 2. çeyreğinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Anthony Randolph'tan kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada Anthony Randolph'un bugün gerçekleştirilen testler sonucunda sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendiği duyuruldu.
Tecrübeli basketbolcunun parkelere dönüş tarihi henüz belirsizliğini korurken, Anthony Randolph geçtiğimiz yıllardan da ciddi sakatlıklar geçirmişti.