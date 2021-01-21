İspanya Kral Kupası 4. turunda 3. lig takımı Deportivo Alcoyano’ya 2-1 yenilerek elenen Real Madrid’i tartışmaya başlayan ülke basını, teknik direktör Zinedine Zidane’ın kredisinin bittiğini iddia etti.

İlk olarak Süper Kupa 4’lü turnuvasında 14 Ocak’taki yarı final maçında Athletic Bilbao’ya 2-1 yenilen ardından dün Kral Kupası’na veda eden Real Madrid 6 günde iki kupadan elendi.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan Kral Kupası’nda, deplasmanda 3. lig takımı Alcoyona’ya uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 yenilen Real Madrid için İspanyol basınında "Utanç", "Küçük düşürücü", "Çatırdadı" manşetleri atıldı.

Marca gazetesi, "Bu utançtan kimse kaçamaz" ifadesini başlığına çıkararak, "Zidane, Real Madrid’deki döneminin en kötü mağlubiyetini aldı. Fransız teknik adamın, Real Madrid’de sonu geldi." yorumunda bulundu.

Real Madrid’in bir haftada iki kupanın dışında kaldığına dikkati çeken As gazetesi de "Zidane darbe aldı." diye yazdı.

Katalan gazetelerinden Sport "Madrid gülünç duruma düştü. Oyuncu değişikliklerinde çok geç kalan Zidane, sezonun ikinci kupasını kaybederek büyük yara aldı.", El Mundo Deportivo da "Yüreğiyle oynayan rakibe karşı beklemedik bir yenilgi alan Madrid ve Zidane’da yeni bir kriz başladı." ifadelerini kullandı.

Spor basını, maç sonrası "Olması gereken olacak" şeklinde bir açıklama yapan Zidane’ın Real Madrid’deki görevine son verileceğini ileri sürdü.

Arjantin’in River Plate takımının teknik direktörü Marcelo Gallardo ve Real Madrid alt takımını çalıştıran Raul Gonzalez, Zidane’ın görevine son verilmesi halinde yerini alacak isimler olarak aday gösterildi.

Real Madrid’de 2016-2018 arasındaki ilk teknik direktörlük döneminde art arda 3 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısını gösteren Zidane, 31 Mayıs 2018’de kendi isteğiyle görevini bırakmasının ardından takımdaki kötü gidişten dolayı 11 Mart 2019’da ikinci kez eflatun beyazlılara gelmişti.

Geçen sezon Real Madrid’i lig şampiyonu yapan Fransız teknik adamın Haziran 2022’ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.