Yeni teknik direktörü Zinedine Zidane ile birlikte yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Real Madrid'le ilgili olarak Fransız basınından gündem yaratan bir haber geldi. Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe "Kraliyet Kumarhanesi" manşetiyle ilk sayfadan okuyucularına duyurduğu haberde İspanyol devinin bu yaz kadrosuna katmayı planladığı oyuncular için 500 milyon euro ayırdığını yazdı.

Gazete, Real'in transferdeki öncelikli hedeflerininse Paris Saint Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, Chelsea ile olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Eden Hazard ve Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba olduğunu öne sürdü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler