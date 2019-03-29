Turkish Airlines EuroLeague'in 29. maç döneminde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti.

Maça etkili başlayan Panathinaikos, ilk çeyreği 32-14'lük skorla üstün geçti.

İkinci çeyrekte Real Madrid'in farkı azaltma çabalarına rağmen ilk yarı 45-33'lük skorla noktalandı.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da azaltan konuk ekip, son çeyreğe 59-53 girmeyi başardı.

Panathinaikos, son çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü geçilirken 71-60'lık skorla üstün taraftı. Ev sahibi ekip bitime 21 saniye kala ise 73-71 önde olan taraftı. Ama maçın son saniyesinde Rudy Fernandez'in sahalarda ender rastlanabilecek tarzdaki üçlüğü Real Madrid'e 73-74'lük galibiyeti getirdi.

Bu maça kadar oynadığı son 6 maçı kazanarak Play-Off yarışında iddialı duruma gelen Panathinaikos, bu mağlubiyetle büyük yara aldı. Yunanistan temsilcisi, 29. maçında 14. kez mağlup oldu.

Zirve için temsilcimiz Fenerbahçe ve CSKA Moskova'nın hata yapmasını kovalayan Real Madrid ise 29. maçındaki 22. galibiyetini elde etti.

Panathinaikos'ta Keith Langford 14 sayı üretirken Nick Calathes de 14 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ile maçı tamamladı.

Real Madrid'de Walter Tavares 14 sayı, 16 ribaunt ile yıldızlaşırken maçı kazandıran basketin sahibi Rudy Fernandez 13, Sergio Llull da 12 sayı üretti.