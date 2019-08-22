Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal'in geçtiğimiz günlerde Paris'te görüntülenmesinin ardından Neymar'ın eski kulübüne geri döneceğine yönelik iddialar yeniden alevlenmişti. Fransız basını ise bugün dünyaca ünlü futbolcu hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddiaya daha yer verdi.

Ülkenin saygın spor gazetesi L'Equipe, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Real Madrid'in uzun bir süredir peşinden koştuğu 27 yaşındaki yıldız isim için Paris Saint Germain'e 100 milyon euro'nun yanı sıra Keylor Navas, Gareth Bale ve James Rodriguez'i önerdiğini ancak Fransız devinin bu teklifi geri çevirdiğini yazdı.

Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Neymar, 2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında PSG'nin yolunu tutmuş ve tarihin en pahalı futbolcusu olarak kayıtlara geçmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



