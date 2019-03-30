Gelecek sezon katıldığı tüm kupalarda şampiyonluk hedefleyen Real Madrid, kurtarıcı olarak takımın başına gelen teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde şimdiden transfer için düğmeye bastı.

Daha önce Manchester United’dan Paul Pogba, Chelsea’den Eden Hazard ve PSG’den Kylian Mbappe’yi listesine aldığı iddia edilen Real’in, bu kez de yine Zidane’ın talimatı doğrultusunda Juventus’un Bosna Hersek’li yıldızı Miralem Pjanic’e rotayı çevirdiği öğrenildi.

Menaceri masaya oturdu

İspanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS’ın haberine göre Los Galacticos’un, geçtiğimiz salı günü kulübün tesislerinden Pjanic’in menaceri Fali Ramadani ile bir araya geldiği ve transfer için pazarlıkların başladığı ifade edildi.

Orta sahada hücuma dönük oynayan ve 2016 yılından beri Juve’nin formasını giyen 28 yaşındaki oyuncu için konuşulan bonservis bedelinin ise 90 milyon Euro (571.8 milyon TL) civarında olduğu bildirildi.

Pjanic’in de, Real’de oynamaya oldukça sıcak baktığı vurgulandı.