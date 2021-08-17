Real Madrid’den Mbappe bombası! PSG’ye resmi teklif

Fransız ekibi PSG, yaşayan efsane Lionel Messi ile kadrosunu takviye etmişti. Takımın yıldızı Kylian Mbappe'nin de Neymar ve Messi gibi isimlerin gölgesinde kalmamak için takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden Marca da flaş bir habere imza attı. Cristiano Ronaldo'nun gidişi sonrasında Eden Hazard'dan istediği verimi alamayan Eflatun-Beyazlılar'ın, süperstar bir oyuncu için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Buna göre de Başkent ekibinin, Mbappe için devreye gireceği belirtildi.

Gözler Real'de

Marca'daki habere göre Real Madrid, 22 yaşındaki yıldız için bir sözleşme hazırlıyor. Detaylar belirlendikten sonra da Real Madrid'in, Mbappe için PSG'ye bu hafta içerisinde resmi teklifini sunması bekleniyor. Şimdi ise gözler Madrid temsilcisinin, PSG'ye yapacağı teklife çevrildi.