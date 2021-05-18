Real Madrid belirsizliklerle birlikte sezon sonuna yaklaşıyor. İspanyol devinde teknik direktör Zinedine Zidane'ın kararını bekliyor.

Real Madrid Fransız teknik adamın yerine iki ismi gündeme aldı; Raul ve Massimiliano Allegri.

La Gazzetta dello Sport, Florentino Perez'in Allegri'ye bir teklif sunduğunu bildirdi. Perez'in teklifi senelik 10 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme.

ZIDANE, JUVENTUS'A...

Juventus, kötü sezonun ardından Andrea Pirlo'yu görevden almayı planlıyor ancak yine de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynamayacakları netlik kazanmadı.

L'Equipe İtalyan ekibinin Zinedine Zidane ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Ntv Spor