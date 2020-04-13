Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Luka Jovic, İspanyol ekibinde şans bulmakta zorlanıyordu.

Son olarak corona virüs salgını çerçevesinde İspanya'da alınan karantina kurallarına uymayarak ülkesine giden Sırp oyuncu, büyük tepki çekmişti.

Real Madrid'in Borussia Dortmund'un yıldızı Haaland ile ilgileniyor oluşu da Jovic'in takımdan ayrılacağı yönünde söylentilere neden oldu.

Fakat AS'ın haberine göre Real Madrid, oyuncuyla yollarını ayırmayı düşünmüyor. Jovic için takıma yakın bir isimlerden biri, "Luka, çok iyi bir futbolcu ve gelişmek adına ideal bir yaşta. 2025 yılına kadar bir kontrat imzaladık ve ona güveniyoruz" açıklamalarını yaptı.