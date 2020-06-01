Corona virüsünün İspanya'yı esir almasının ardından Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun bağışlanan tıbbi malzemelerin saklanacağı bir depoya çevirileceğini açıklmıştı.

Statta toplanacak malzemeler İspanya hükümetinin kontrolünde ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına gönderileceği belirtilmişti.

11 Haziran'da başlayacak La Liga öncesi Başkan Florentino Perez'den bir son dakika açıklaması geldi. Perez, sezonun geri kalanında iç saha maçlarını Santiago Bernabeu'da değil, tesislerdeki 6 bin kişilik Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynayacaklarını açıkladı.