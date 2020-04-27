Yaz transfer döneminde bir forvet takviyesi yapmasına kesin gözle bakılan Real Madrid'in ismi, Avrupa futboluna ilerleyen süreçte damga vurabilecek birçok yıldızla geçiyordu. Fakat Corriere dello Sport, Real Madrid'in hedeflerinden birinin 34 yaşındaki Edin Dzeko olduğunu belirtti.

Erling Haaland, Kylian Mbappe veya Lautaro Martinez'i kadrosuna katması beklenirken Madrid ekibi, maddi anlamda çok daha uygun şekilde Roma'nın golcüsü Dzeko'yu kadrosuna katabilir.

Bu sezon Serie A'da çıktığı 25 maçta 12 gol, 6 asistlik performans sergileyen Bosna-Hersekli golcünün Roma ile olan kontratı, Haziran 2022'de sona eriyor.