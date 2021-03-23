Bayern Münih'le olan sözleşmesi sezon sonu biten ve takımdan ayrılacağını önceden açıklayan David Alaba tercihini yaptı. Avusturyalı oyuncu için Real Madrid, Bayern Münih'e ücret ödemeyecek ancak bu ücreti menajeri ve babası alacak!

Bonservis gibi imza parası!

İspanyol medyasından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Real Madrid Alaba'nın menajeri Pini Zahavi'ye ve oyuncunun babası George Alaba'ya toplamda 20 milyon euro ödeyecek ve bir anlamda bu bonservis ücreti yerine geçmiş olacak. Alaba da bu ikilinin ücretinden pay alacak. Real Madrid'in başarılı sol bek ile 4 senelik sözleşme imzalaması beklenirken Alaba'nın da senelik 10 milyon euroluk maaş alması bekleniyor.

Barça ve PSG'den 15 milyon euro!

Haberde tarafların anlaşma sağladığı ancak transferde araya girmek isteyen PSG ve Barcelona'nın da yıldız oyuncuya senelik 15 milyon euro önerdiği aktarıldı. Bu sene 35 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Alaba, 16 yaşında Rapid Wien'den Bayern Münih altyapısına dahil olmuştu.











