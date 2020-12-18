İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'in yıldız oyuncularından Isco, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Milli takımdaki yeri adına daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Isco için birçok önemli kulüp, sıraya girmiş durumda.

Sport'un haberine göre Isco ile İspanya içinden Sevilla ilgileniyor. İtalya'dan ise şampiyonluk adına iddialı ekipler Juventus ve Milan, tecrübeli oyuncuyu kadrolarına katmak istiyorlar. Isco'ya ayrıca Premier Lig'den Arsenal ve Everton'ın da ilgisi bulunuyor.

Real Madrid'in bu sezon toplam 10 maçta şans bulabilen Isco için ne kadar bir bonservis talebinde bulunacağı henüz bilinmese de İspanyol devi, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun 6 milyon Pound düzeyindeki yıllık ücretinden kurtulmak istiyor.