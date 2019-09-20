Real Madrid’den 16 yıl sonra ilk!

Temsilcimiz Galatasaray’ın yer aldığı A Grubu’nda dün akşam final gibi bir maç oynandı. Fransız ekibi PSG ile İspanyol devi Real Madrid karşılaştı.

Paris ekibi baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 3-0 kazandı. Los Galacticos ise tarihinin en kötü maçlarından birini çıkardı. Karşılaşmayı isabetli şut çekemeden tamamlayan Eflatun- Beyazlılar, 2003-2004 sezonundan bu yana ilk kez rakip kalede isabet bulamadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da maçın ardından, “Bizden her alanda daha iyiydiler. Oyunda, orta sahada her konuda. Ama beni esas rahatsız eden oyuna yoğunlaşmamamız oldu” diye konuştu.