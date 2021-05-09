İspanya LaLiga'da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Real Madrid'de yeni sezonda takımın başında kimin olacağı henüz netleşmiş değil. Fabrizio Romano'nun haberine göre Zinedine Zidane, takımla devam edip etmeyeceğine sezon sonunda karar verecek.

Zidane'ın şu anda LaLiga'daki son bölüme odaklandığı ve başkan Florentino Perez'in de karara ilişkin beklemede olduğu belirtiliyor. Eğer ki Zidane, ayrılma kararı alırsa Real Madrid'in de listesi hazır.

Real Madrid'in 3 ismin olduğu listesinde ilk sırada Massimiliano Allegri'nin yer aldığı belirtiliyor. Fakat İtalyan teknik adam ile eski kulübü Juventus'un da ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu.