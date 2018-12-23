Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun arkasında ikinci sırada bulunan İspanyol ekibi Real Madrid, 14. maç döneminde deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih'i 82-72 mağlup ederken ilk yarının sonunda yaşanan bir pozisyon, takımın yıldızı Rudy Fernandez'in kaleci olarak da futbolda başarılı olabileceğini gösterir nitelikteydi.

Yaşanan pozisyonun videosunu Twitter hesabından paylaşan Fernandez, futbol takımının kalecisi Keylor Navas'a "Sen ne düşünüyorsun?" şeklinde görüşlerini sordu.