Real Madrid'de Rudy Fernandez'den Keylor Navas performansı
Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun ardından ikinci sırada yer alan Real Madrid'in yıldızı Rudy Fernandez, Bayern Münih maçında sergilediği 'kaleci' performansıyla ilgili futbol takımında forma giyen Keylor Navas'tan değerlendirme istedi.
Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun arkasında ikinci sırada bulunan İspanyol ekibi Real Madrid, 14. maç döneminde deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih'i 82-72 mağlup ederken ilk yarının sonunda yaşanan bir pozisyon, takımın yıldızı Rudy Fernandez'in kaleci olarak da futbolda başarılı olabileceğini gösterir nitelikteydi.
Yaşanan pozisyonun videosunu Twitter hesabından paylaşan Fernandez, futbol takımının kalecisi Keylor Navas'a "Sen ne düşünüyorsun?" şeklinde görüşlerini sordu.
https://twitter.com/rudy5fernandez/status/1076432770447142912